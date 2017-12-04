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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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В Германии в результате пожара 4 человека погибли, еще 23 пострадали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В немецком городе Саарбрюккен в результате пожара в одном из многоквартирных домов погибли по меньшей мере четыре человека. Еще 23 человека пострадали, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

По информации местных властей, пожар произошел в многоквартирной многоэтажке. Вероятно, огонь возник на первом или втором этаже здания, а затем быстро добрался до высших этажей.

Также сообщается, что в тушении пожара и спасении людей приняли участие 100 пожарных и 25 полицейских.

Сейчас полиция устанавливает причину инцидента.

Как сообщал УНН, на Житомирщине во время пожара погибли двое детей.

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