В Німеччині внаслідок пожежі 4 людини загинули, ще 23 постраждали

За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у багатоквартирній багатоповерхівці. Імовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів.

Також повідомляється, що у гасінні пожежі та порятунку людей взяли участь 100 пожежників та 25 поліцейських.

Наразі поліція встановлює причину інциденту.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині під час пожежі загинули двоє дітей.