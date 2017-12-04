В Німеччині внаслідок пожежі 4 людини загинули, ще 23 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у багатоквартирній багатоповерхівці. Імовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів.
Також повідомляється, що у гасінні пожежі та порятунку людей взяли участь 100 пожежників та 25 поліцейських.
Наразі поліція встановлює причину інциденту.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині під час пожежі загинули двоє дітей.