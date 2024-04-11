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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице
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В Николаеве из-за вражеского попадания 2 погибших, 4 пострадавших - ОВА
По предварительной информации, в результате вражеского попадания в Николаеве погибли 2 человека, 4 пострадали.
170 раз рф обстреляла тепловые электростанции ДТЭК с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения россияне 170 раз обстреляли тепловые электростанции ДТЭК.
россияне атаковали прифронтовое Гуляйполе на Запорожье, ранили женщину - ОВА
46-летняя женщина была ранена во время артиллерийского обстрела россиянами прифронтового города Гуляйполе во дворе собственного дома, ее доставили в больницу.
Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные
российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию "Центрэнерго" в результате массированной атаки 11 апреля. На сегодня, "Центрэнерго" потеряла 100% генерации
Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото
11 апреля враг атаковал Львовскую область ракетами и беспилотниками, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко
Политзаключенный Александр Кулинич, обвиняемый в оскорблении лукашенко, умер в белорусском СИЗО 9 апреля, не дожив несколько дней до суда.
Кипер: в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибла девочка, родители и младшая сестра - в больнице
10-летняя девочка погибла, а ее родители и младшая сестра были госпитализированы в результате российского ракетного обстрела Одессы.
Взрыв в Николаеве подтвердил мэр
В Николаеве, Украина, произошел взрыв, подробности которого выясняются, заявил мэр города Александр Сенкевич.
Беспилотники впервые атаковали республику мордовию
Над территорией мордовии, субъекта российской федерации, во время ночной атаки были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда республику атаковали дроны.
Метро в Харькове возобновляет работу с 20-минутными интервалами движения после атаки рф - мэр
Мэр Харькова объявил о возобновлении работы метрополитена с удлиненными минимум до 20 минут интервалами движения из-за нехватки электроэнергии на фоне очередной российской атаки.