Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Взрыв в Николаеве подтвердил мэр
Беспилотники впервые атаковали республику мордовию
Метро в Харькове возобновляет работу с 20-минутными интервалами движения после атаки рф - мэр
Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой
"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС
В Николаеве прогремели взрывы
Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico
Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф
Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ
Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро
Популярные
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Взрыв в Николаеве подтвердил мэр
В Николаеве, Украина, произошел взрыв, подробности которого выясняются, заявил мэр города Александр Сенкевич.
Беспилотники впервые атаковали республику мордовию
Над территорией мордовии, субъекта российской федерации, во время ночной атаки были сбиты два беспилотника. Это первый случай, когда республику атаковали дроны.
Метро в Харькове возобновляет работу с 20-минутными интервалами движения после атаки рф - мэр
Мэр Харькова объявил о возобновлении работы метрополитена с удлиненными минимум до 20 минут интервалами движения из-за нехватки электроэнергии на фоне очередной российской атаки.
Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой
Парламент принял постановление, обязывающее правительство обеспечить дополнительные выплаты в размере 70 000 солдатам на передовой и подготовить законопроект о ротации военнослужащих, за что проголосовал 321 депутат.
"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС
Российские обстрелы ТЭС являются войной с гражданским населением и не могут быть проигнорированы демократическим миром, заявили в Офисе Президента.
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве, Украина, прогремели взрывы на фоне предупреждений о ракетной угрозе для Николаевской и Херсонской областей.
Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico
Франция готовит свои военно-морские силы к войне против врага, который хочет ее уничтожить, смещая акцент с предыдущих миссий, таких как перехват наркоторговцев и незаконный вылов рыбы.
Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф
Российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.
Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ
Украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности, который предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников и предоставление международным партнерам решающего голоса в процессе отбора.
Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро
Украина остается единственной страной, которая подверглась баллистическим ракетным атакам: за ночь россия выпустила шесть баллистических ракет из 80 в целом ракет и беспилотников по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины.