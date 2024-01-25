В Нидерландах суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольного оружия
Киев • УНН
Голландский суд разрешил использовать пейнтбольные ружья для отпугивания волков в национальном парке Гоге Велуве, назвав бесстрашие животных в отношении людей значительной угрозой для общественной безопасности.
В Нидерландах суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольных ружей, поскольку те совсем перестали бояться людей и это может представлять опасность для общества. Об этом говорится в постановлении суда в Утрехте, передает УНН.
Детали
После длительных споров, суд постановил, что поведение некоторых волков в национальном парке Гоге Велюве является "серьезной угрозой для общественной безопасности".
Тот факт, что волк, кажется, все меньше и меньше боится людей, не означает, что животное больше не может стать агрессивным и кусаться
Отмечается, что отпугивать волков криком - неэффективно, а перцовый баллончик был признан опасным для животных.
Нет другого удовлетворительного решения, кроме как выстрелить в волка из пейнтбольного ружья, и... это необходимо в интересах общественной безопасности
Дополнение
Сейчас волки в Нидерландах охраняются законом и охотиться на них нельзя. Согласно постановлению суда, даже пейнтбольное оружие разрешается использовать только, чтобы отпугнуть их после того, как по крайней мере одно из животных начнет приближаться к посетителям.
Напомним,
В декабре прошлого года Европейская комиссия объявила о своем намерении изменить международный статус волков со "строго охраняемого" на "охраняемый" на основании "новых данных об увеличении популяций и влиянии".
В Нидерландах суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольного оружия
Голландский суд разрешил использовать пейнтбольные ружья для отпугивания волков в национальном парке Гоге Велуве, назвав бесстрашие животных в отношении людей значительной угрозой для общественной безопасности.
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