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В Нідерландах суд дозволив стріляти у вовків з пейнтбольної зброї

В Нідерландах суд дозволив стріляти у вовків з пейнтбольної зброї

Київ • УНН

 • 23412 перегляди

Голландський суд дозволив використовувати пейнтбольні рушниці для відлякування вовків у національному парку Гоге Велуве, назвавши безстрашність тварин щодо людей значною загрозою для громадської безпеки.

У Нідерландах суд дозволив стріляти у вовків з пейнтбольних рушниць, оскільки ті зовсім перестали боятися людей і це може становити небезпеку для суспільства. Про це йдеться у постанові суду в Утрехті, передає УНН.

Деталі 

Після тривалих суперечок, суд постановив, що поведінка деяких вовків у національному парку Гоге Велюве є "серйозною загрозою для громадської безпеки".

Той факт, що вовк, здається, все менше і менше боїться людей, не означає, що тварина більше не може стати агресивною і кусатися

- йдеться в заяві суду. 

Зазначається, що відлякувати вовків криком - неефективно, а перцевий балончик був визнаний небезпечним для тварин. 

Немає іншого задовільного рішення, окрім як вистрілити у вовка з пейнтбольної рушниці, і... це необхідно в інтересах громадської безпеки

- наголосив суд.

Доповнення 

Наразі вовки в Нідерландах охороняються законом і полювати на них не можна. Згідно з постановою суду, навіть пейнтбольну зброю дозволяється використати лише, щоб відлякати їх після того, як принаймні одна з тварин почне наближатися до відвідувачів.

Нагадаємо

В грудні минулого року Європейська комісія оголосила про свій намір змінити міжнародний статус вовків із "суворо охоронюваного" на "охоронюваний" на підставі "нових даних про збільшення популяцій та вплив".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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