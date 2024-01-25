В Нідерландах суд дозволив стріляти у вовків з пейнтбольної зброї
Київ • УНН
Голландський суд дозволив використовувати пейнтбольні рушниці для відлякування вовків у національному парку Гоге Велуве, назвавши безстрашність тварин щодо людей значною загрозою для громадської безпеки.
У Нідерландах суд дозволив стріляти у вовків з пейнтбольних рушниць, оскільки ті зовсім перестали боятися людей і це може становити небезпеку для суспільства. Про це йдеться у постанові суду в Утрехті, передає УНН.
Деталі
Після тривалих суперечок, суд постановив, що поведінка деяких вовків у національному парку Гоге Велюве є "серйозною загрозою для громадської безпеки".
Той факт, що вовк, здається, все менше і менше боїться людей, не означає, що тварина більше не може стати агресивною і кусатися
Зазначається, що відлякувати вовків криком - неефективно, а перцевий балончик був визнаний небезпечним для тварин.
Немає іншого задовільного рішення, окрім як вистрілити у вовка з пейнтбольної рушниці, і... це необхідно в інтересах громадської безпеки
Доповнення
Наразі вовки в Нідерландах охороняються законом і полювати на них не можна. Згідно з постановою суду, навіть пейнтбольну зброю дозволяється використати лише, щоб відлякати їх після того, як принаймні одна з тварин почне наближатися до відвідувачів.
Нагадаємо
В грудні минулого року Європейська комісія оголосила про свій намір змінити міжнародний статус вовків із "суворо охоронюваного" на "охоронюваний" на підставі "нових даних про збільшення популяцій та вплив".