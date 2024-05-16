В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса
Киев • УНН
Коалиционное соглашение Нидерландов вводит строгие меры против искателей убежища, отменяет воссоединение семей для беженцев, имеет целью сократить количество иностранных студентов и депортировать как можно больше людей без действительных видов на жительство, что направляет страну в сторону крайне правых, пишет AP.
В Нидерландах "антиисламский ярый лидер" Герт Вилдерс и трое других партийных лидеров рано утром в четверг договорились о коалиционном соглашении, которое направляет страну "в сторону крайне правых", завершая полгода бурных переговоров, в которых до сих пор оставалось непонятным, кто станет премьер-министром, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Соглашение "Надежда, мужество и гордость" (Hope, courage and pride) вводит строгие меры в отношении лиц, ищущих убежища, отменяет возможность воссоединения семей беженцев и направлено на сокращение количества иностранных студентов, обучающихся в стране, пишет издание. "Депортируйте как можно больше людей без действующего вида на жительство, даже принудительно", - говорится в 26-страничном документе, который цитирует издание.
"Сегодня мы пишем историю", - заявил Вилдерс, указав, что он убедился, что три другие коалиционные партии, включая партию уходящего с поста премьер-министра Марка Рютте, приняли суть его программы.
"В Нидерландах снова засияет солнце, - сказал Вилдерс. - Это самая сильная политика по предоставлению убежища за всю историю".
"На фоне того, как крайне правые и популистские партии сейчас входят или возглавляют полдюжины правительств в 27 странах Европейского Союза, они, похоже, имеют все шансы добиться успеха на выборах в блоке, которые состоятся 6-9 июня", - пишет AP.
Вилдерс, как указано, был политическим союзником таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер французской оппозиции Марин Ле Пен.
"Моя партия будет в центре власти. Это вызывает у нас огромную гордость", - сказал Вилдерс.
Однако, как отмечается, ему пришлось пойти на личный компромисс. "Вилдерс уже неохотно признал, что он не сменит Рютте у руля страны. Стороны еще должны согласовать кандидатуру премьер-министра, который, как ожидается, станет технократом, который не входит в партийные структуры", - говорится в публикации.
В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера14 марта 2024, 09:15 • 107412 просмотров
"Слухи были сосредоточены на Рональде Пластерке из Лейбористской партии, который снова стал популярным в этом году, когда стал первым "скаутом", который провел переговоры с политическими лидерами о возможных коалициях", - пишет издание.
В соглашении, как указано, говорится, что следующее правительство продолжит реализацию существующих планов борьбы с изменением климата, в том числе продолжит платить за фонд борьбы с изменением климата, созданный в прошлом году. При этом, как отмечается, частью коалиции является Гражданское движение фермеров, и соглашение включает успокаивающие формулировки и уступки фермерам, которые блокировали города тракторами во время недавних протестов.
Другие пункты соглашения включают увеличение количества социального жилья, ужесточение наказаний за тяжкие преступления и ограничение налогов на недвижимость.
"Группа намерена продолжать поддерживать Украину и хочет закрепить в законе стандарт НАТО по расходам 2% валового внутреннего продукта на оборону", - пишет издание.
Штаб-квартира ЕС, отмечает издание, "может не приветствовать строку в коалиционном соглашении", в котором говорится о том, что "Нидерланды очень критически настроены против дальнейшего расширения Европейского Союза", тогда как многие другие страны-члены хотят добавить в него Украину и некоторые другие восточные страны. ЕС нужно единодушие среди стран-членов блока, прежде чем он сможет добавить еще кого-то.
Партии разъяснят программу парламенту в четверг, хотя дебаты по ней пройдут только на следующей неделе, пишет издание.
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине25 февраля 2024, 14:20 • 25189 просмотров
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса
Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять работников за замалчивание о связях в оккупации
ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений
В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар
Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак
Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры
Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric
На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте
россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА
Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов
Популярные
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса
Коалиционное соглашение Нидерландов вводит строгие меры против искателей убежища, отменяет воссоединение семей для беженцев, имеет целью сократить количество иностранных студентов и депортировать как можно больше людей без действительных видов на жительство, что направляет страну в сторону крайне правых, пишет AP.
Зеленский ветировал закон, который позволил бы увольнять работников за замалчивание о связях в оккупации
Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон, позволяющий увольнять работников за несообщение о контактах с людьми на оккупированных территориях, вернув его с предложениями.
ДТЭК: с 16:00 снова будут применять графики стабилизационных отключений
В связи со значительным дефицитом в энергосистеме Украины с 16:00 по указанию Укрэнерго снова будут применяться графики стабилизационных отключений, сообщает ДТЭК.
В Украине в этом году откроют памятник жертвам геноцида крымских татар
Памятник жертвам геноцида крымскотатарского народа из-за массовой депортации в 1944 году будет открыт в Украине в первой половине этого года.
Множественные ушибы грудной клетки, плеча и спины: в Херсоне в больницу обратился еще один пострадавший от вражеских атак
44-летний мужчина обратился в больницу в Херсоне с многочисленными ушибами в результате российских авиаударов по городу 15 мая. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры
Украинские военные ведут интенсивные бои и контратаки вокруг Волчанска, отражая вражеские атаки и ракетные удары в Харьковской области.
Медицинские учреждения Киевщины получат 7 новых электромобилей MG4 Electric
Учреждения первичной медицинской помощи Киевской области получают 7 новых электромобилей MG4, что позволит врачам предоставлять более качественные услуги.
На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте
На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.
россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА
В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую громаду, ранив пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и председатель Волчанской городской военной администрации.
Евробанк предупреждает о рисках для финансовой стабильности из-за геополитики и глобальных выборов
Геополитическая напряженность и плотный график выборов во всем мире создают риски для финансовой стабильности, предупреждает Европейский центральный банк в своем последнем Обзоре финансовой стабильности.