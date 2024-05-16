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В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса

В Нидерландах достигли коалиционного соглашения: СМИ пишут о резком уклоне вправо с доминированием в правительстве партии Вилдерса

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 13:10  •  9030 просмотра

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Коалиционное соглашение Нидерландов вводит строгие меры против искателей убежища, отменяет воссоединение семей для беженцев, имеет целью сократить количество иностранных студентов и депортировать как можно больше людей без действительных видов на жительство, что направляет страну в сторону крайне правых, пишет AP.

В Нидерландах "антиисламский ярый лидер" Герт Вилдерс и трое других партийных лидеров рано утром в четверг договорились о коалиционном соглашении, которое направляет страну "в сторону крайне правых", завершая полгода бурных переговоров, в которых до сих пор оставалось непонятным, кто станет премьер-министром, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Соглашение "Надежда, мужество и гордость" (Hope, courage and pride) вводит строгие меры в отношении лиц, ищущих убежища, отменяет возможность воссоединения семей беженцев и направлено на сокращение количества иностранных студентов, обучающихся в стране, пишет издание. "Депортируйте как можно больше людей без действующего вида на жительство, даже принудительно", - говорится в 26-страничном документе, который цитирует издание.

"Сегодня мы пишем историю", - заявил Вилдерс, указав, что он убедился, что три другие коалиционные партии, включая партию уходящего с поста премьер-министра Марка Рютте, приняли суть его программы.

"В Нидерландах снова засияет солнце, - сказал Вилдерс. - Это самая сильная политика по предоставлению убежища за всю историю".

"На фоне того, как крайне правые и популистские партии сейчас входят или возглавляют полдюжины правительств в 27 странах Европейского Союза, они, похоже, имеют все шансы добиться успеха на выборах в блоке, которые состоятся 6-9 июня", - пишет AP.

Вилдерс, как указано, был политическим союзником таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер французской оппозиции Марин Ле Пен.

"Моя партия будет в центре власти. Это вызывает у нас огромную гордость", - сказал Вилдерс.

Однако, как отмечается, ему пришлось пойти на личный компромисс. "Вилдерс уже неохотно признал, что он не сменит Рютте у руля страны. Стороны еще должны согласовать кандидатуру премьер-министра, который, как ожидается, станет технократом, который не входит в партийные структуры", - говорится в публикации.

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"Слухи были сосредоточены на Рональде Пластерке из Лейбористской партии, который снова стал популярным в этом году, когда стал первым "скаутом", который провел переговоры с политическими лидерами о возможных коалициях", - пишет издание.

В соглашении, как указано, говорится, что следующее правительство продолжит реализацию существующих планов борьбы с изменением климата, в том числе продолжит платить за фонд борьбы с изменением климата, созданный в прошлом году. При этом, как отмечается, частью коалиции является Гражданское движение фермеров, и соглашение включает успокаивающие формулировки и уступки фермерам, которые блокировали города тракторами во время недавних протестов.

Другие пункты соглашения включают увеличение количества социального жилья, ужесточение наказаний за тяжкие преступления и ограничение налогов на недвижимость.

"Группа намерена продолжать поддерживать Украину и хочет закрепить в законе стандарт НАТО по расходам 2% валового внутреннего продукта на оборону", - пишет издание.

Штаб-квартира ЕС, отмечает издание, "может не приветствовать строку в коалиционном соглашении", в котором говорится о том, что "Нидерланды очень критически настроены против дальнейшего расширения Европейского Союза", тогда как многие другие страны-члены хотят добавить в него Украину и некоторые другие восточные страны. ЕС нужно единодушие среди стран-членов блока, прежде чем он сможет добавить еще кого-то.

Партии разъяснят программу парламенту в четверг, хотя дебаты по ней пройдут только на следующей неделе, пишет издание.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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