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У Нідерландах досягли коаліційної угоди: ЗМІ пишуть про різкий ухил вправо із домінуванням в уряді партії Вілдерса

У Нідерландах досягли коаліційної угоди: ЗМІ пишуть про різкий ухил вправо із домінуванням в уряді партії Вілдерса

Київ • УНН

 • 18502 перегляди

Коаліційна угода Нідерландів запроваджує суворі заходи проти шукачів притулку, скасовує возз'єднання сімей для біженців, має на меті скоротити кількість іноземних студентів і депортувати якомога більше людей без дійсних дозволів на проживання, що спрямовує країну в бік крайніх правих, пише AP.

У Нідерландах "антиісламський затятий лідер" Герт Вілдерс і троє інших партійних лідерів рано-вранці в четвер домовилися про коаліційну угоду, яка скеровує країну "в бік крайніх правих", завершуючи пів року бурхливих переговорів, у яких досі залишалося незрозумілим, хто стане прем'єр-міністром, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Угода "Надія, мужність і гордість" (Hope, courage and pride) запроваджує суворі заходи щодо осіб, які шукають притулку, відміняє можливість возз'єднання сімей біженців та спрямована на скорочення кількості іноземних студентів, які навчаються в країні, пише видання. "Депортуйте якнайбільше людей без діючого посвідки на проживання, навіть примусово", - ідеться у 26-сторінковому документі, який цитує видання.

"Сьогодні ми пишемо історію", - заявив Вілдерс, вказавши, що він переконався, що три інші коаліційні партії, включаючи партію прем'єр-міністра Марка Рютте, що йде з посади, прийняли суть його програми.

"У Нідерландах знову засяє сонце, - сказав Вілдерс. - Це найсильніша політика щодо надання притулку за всю історію".

"На тлі того, як крайні праві та популістські партії нині входять або очолюють півдюжини урядів у 27 країнах Європейського Союзу, вони, схоже, мають всі шанси досягти успіху на виборах у блоці, що відбудуться 6-9 червня", - пише AP.

Вілдерс, як вказано, був політичним союзником таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та лідер французької опозиції Марін Ле Пен.

"Моя партія буде у центрі влади. Це викликає у нас величезну гордість", - сказав Вілдерс.

Однак, як зауважується, йому довелося піти на особистий компроміс. "Вілдерс вже неохоче визнав, що він не змінить Рютте біля керма країни. Сторони ще мають узгодити кандидатуру прем'єр-міністра, який, як очікується, стане технократом, який не входить до партійних структур", - ідеться у публікації.

У Нідерландах популіст Вілдерс зняв свою кандидатуру на посаду прем'єра14.03.24, 11:15 • 107673 перегляди

"Чутки були зосереджені на Рональді Пластерку з Лейбористської партії, який знову став популярним цього року, коли став першим "скаутом", який провів переговори з політичними лідерами про можливі коаліції", - пише видання.

В угоді, як вказано, ідеться, що наступний уряд продовжить реалізацію існуючих планів боротьби зі зміною клімату, у тому числі продовжить платити за фонд боротьби зі зміною клімату, створений минулого року. При цьому, як зазначається, частиною коаліції є Громадянський рух фермерів, і угода включає заспокійливі формулювання та поступки фермерам, які блокували міста тракторами під час недавніх протестів.

Інші пункти угоди включають збільшення кількості соціального житла, посилення покарань за тяжкі злочини та обмеження податків на нерухомість.

"Група має намір продовжувати підтримувати Україну та хоче закріпити в законі стандарт НАТО щодо витрат 2% валового внутрішнього продукту на оборону", - пише видання.

Штаб-квартира ЄС, зауважує видання, "може не привітати рядок у коаліційній угоді", у якому йдеться про те, що "Нідерланди дуже критично налаштовані проти подальшого розширення Європейського Союзу", тоді як багато інших країн-членів хочуть додати до нього Україну та деякі інші східні країни. ЄС потрібна одностайність серед країн-членів блоку, перш ніж він зможе додати ще когось.

Партії роз'яснять програму парламенту у четвер, хоча дебати щодо неї пройдуть лише наступного тижня, пише видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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