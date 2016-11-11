В ночной аварии во Львове погибла девушка

В салоне авто на момент столкновения находились четыре человека, а за рулем пьяный молодой человек. Одного пассажира отпустили домой, другой попал в травматологию. Проверка на состояние опьянения водителя подтвердила в его крови 0,5 промилле алкоголя.

Причины пока неизвестны. Проводится доследственная проверка.