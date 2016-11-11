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15 марта, 19:03 • 111834 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156974 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131933 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124868 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103923 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100397 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130641 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В ночной аварии во Львове погибла девушка

В ночной аварии во Львове погибла девушка

Киев • УНН

 • 14556 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во Львове ночью произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла семнадцатилетняя девушка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

В салоне авто на момент столкновения находились четыре человека, а за рулем пьяный молодой человек. Одного пассажира отпустили домой, другой попал в травматологию. Проверка на состояние опьянения водителя подтвердила в его крови 0,5 промилле алкоголя.

Причины пока неизвестны. Проводится доследственная проверка.

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