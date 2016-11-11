В ночной аварии во Львове погибла девушка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во Львове ночью произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла семнадцатилетняя девушка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
В салоне авто на момент столкновения находились четыре человека, а за рулем пьяный молодой человек. Одного пассажира отпустили домой, другой попал в травматологию. Проверка на состояние опьянения водителя подтвердила в его крови 0,5 промилле алкоголя.
Причины пока неизвестны. Проводится доследственная проверка.