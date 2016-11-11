В нічній аварії у Львові загинула дівчина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Львові вночі трапилась серйозна ДТП, внаслідок якої загинула сімнадцятирічна дівчина. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
У салоні авто на момент зіткнення перебували четверо осіб, а за кермом п’яний молодий чоловік. Одного пасажира відпустили додому, інший потрапив в травматологію. Перевірка на стан сп’яніння водія підтвердила в його крові 0,5 проміле алкоголю.
Причини наразі невідомі. Проводиться дослідча перевірка.