В.Неволя надеется, что в мае-июне ВР ратифицирует соглашение с Европолом

"Мы уже практически подходим к этапу ее ратификации парламентом. Через некоторое время, возможно, в мае-июне этого года оно будет ратифицировано Верховной Радой, что даст формальную возможность полномасштабно разворачивать сотрудничество с этой организацией", - сказал он.

Напомним, 14 декабря 2016 министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в ходе рабочего визита в Нидерланды подписал Соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.