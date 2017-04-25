В.Неволя надеется, что в мае-июне ВР ратифицирует соглашение с Европолом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Начальник рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя надеется, что в мае-июне этого года Верховная Рада ратифицирует соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европолом). Об этом он сказал во время коллегии МВД с участием премьер-министра Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы уже практически подходим к этапу ее ратификации парламентом. Через некоторое время, возможно, в мае-июне этого года оно будет ратифицировано Верховной Радой, что даст формальную возможность полномасштабно разворачивать сотрудничество с этой организацией", - сказал он.
Напомним, 14 декабря 2016 министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в ходе рабочего визита в Нидерланды подписал Соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.