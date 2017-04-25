В.Неволя надеется, что в мае-июне ВР ратифицирует соглашение с Европолом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37604 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101439 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154647 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115669 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116071 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112292 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104102 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153137 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Неволя надеется, что в мае-июне ВР ратифицирует соглашение с Европолом

В.Неволя надеется, что в мае-июне ВР ратифицирует соглашение с Европолом

Киев  •  УНН

 • 8375 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Начальник рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя надеется, что в мае-июне этого года Верховная Рада ратифицирует соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европолом). Об этом он сказал во время коллегии МВД с участием премьер-министра Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы уже практически подходим к этапу ее ратификации парламентом. Через некоторое время, возможно, в мае-июне этого года оно будет ратифицировано Верховной Радой, что даст формальную возможность полномасштабно разворачивать сотрудничество с этой организацией", - сказал он.

Напомним, 14 декабря 2016 министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в ходе рабочего визита в Нидерланды подписал Соглашение о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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