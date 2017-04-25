В.Неволя сподівається, що в травні-червні ВР ратифікує угоду з Європолом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Начальник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя сподівається, що у травні-червні цього року Верховна Рада ратифікує угоду про співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом (Європолом). Про це він сьогодні сказав під час колегії МВС за участю Прем'єр-міністра України, передає кореспондент УНН.
"Ми вже практично підходимо до етапу її ратифікації парламентом. Через деякий час, можливо, у травні-червні цього року вона буде ратифікована Верховною Радою, що дасть формальну можливість повномасштабно розгортати співробітництво з цією організацією", - сказав він.
Нагадаємо, 14 грудня 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході робочого візиту до Нідерландів підписав Угоду про стратегічне і оперативне співробітництво з Європолом.