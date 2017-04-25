В.Неволя сподівається, що в травні-червні ВР ратифікує угоду з Європолом

"Ми вже практично підходимо до етапу її ратифікації парламентом. Через деякий час, можливо, у травні-червні цього року вона буде ратифікована Верховною Радою, що дасть формальну можливість повномасштабно розгортати співробітництво з цією організацією", - сказав він.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході робочого візиту до Нідерландів підписав Угоду про стратегічне і оперативне співробітництво з Європолом.