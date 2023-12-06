В нескольких европейских странах растет количество случаев "ходячей пневмонии"

Несколько европейских стран сообщили о росте случаев в этом году микоплазменной пневмонии у детей, вызываемой бактериальной инфекцией и уже сравнивается с ростом данной инфекций в Китае. Об этом пишет Euronews передает УНН.

Детали

Шесть стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны сообщили о росте количества случаев инфицирования Mycoplasma pneumoniae, что может быть связано с обычным возрождением бактерий. Инфекции вызываются бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает как легкие респираторные инфекции, так и тяжелые пневмонии. Отмечается, что она является самой распространенной причиной пневмонии у детей школьного возраста и, по данным организации Public Health France, может составлять от 30 до 50% случаев заражения детей пневмонией.

Справка

Микоплазменная пневмония - атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Пик сезонных колебаний заболеваемости такой пневмонией характерен для осенне-зимнего периода. Согласно статистике, ей преимущественно подвержены дети и подростки.

При пневмонии воспаляются воздушные мешки легких. Они могут наполняться жидкостью или гноем и вызывать такие симптомы, как кашель или затрудненное дыхание.

Исследователи Майк Битон и Патрик Майер Сотер начали изучать наблюдение за бактерией Mycoplasma pneumoniae в 2020 году и обнаружили, что, как и другие респираторные инфекции, случаи начали исчезать из-за ограничений на COVID-19.

Но в то время как другие распространенные инфекции, такие как грипп и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), снова возникли, микоплазма оставалась некоторое время отсутствующей.

Мы знали, что в какой-то момент это снова появится на поверхности, потому что в разных странах все еще были случайные случайные обнаружения - сказал сотрудник кафедры медицинской микробиологии Кардиффского университета Майк Битон.

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Где распространяется вирус?

Команда, которая координирует международный надзор за инфекцией, обнаружила, что количество инфекций Mycoplasma pneumoniae возросло за последние шесть месяцев. Несколько европейских стран недавно сообщили о всплеске случаев: в частности, представители здравоохранения Дании, Франции, Нидерландов.

В прошлом месяце, СМИ со ссылкой на сервис ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру) сообщали о вспышке неизвестной пневмонии в Китае: речь шла об очагах "недиагностированной пневмонии" у детей на севере Китая.

Напомним

ВОЗ запросила у Китая подробную информацию о недавнем всплеске респираторных заболеваний и кластеров пневмонии у детей после снятия ограничений в связи с COVID-19 и сообщениями о циркуляции различных патогенов.

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