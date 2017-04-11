В.Назарова готовит апелляцию в суд по приговору его вины в катастрофе Ил-76

"Мы об этом сейчас пишем в апелляции", - сказал он.

"Есть отчет, который был отработан Государственным национальным институтом авиации ВСУ. Они говорят, что скорее всего, причиной разрушения самолета и его катастрофы стало поражение зенитно-артиллерийским оружием. Это, скорее всего, была зенитно-артиллерийская установка ", - заявил В.Назарова.

Он объяснил почему позволил полет. Так, на тот момент, полеты самолетов должны были осуществляться в ночное время, поскольку при таких условиях очень сложно прицелиться с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и с зенитно-артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, по словам В.Назарова, что на неконтролируемых районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около 32-33 тыс. Оккупационных войск.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняют в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.