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В.Назаров готує апеляцію до суду щодо вироку його провини у катастрофі Іл-76

В.Назаров готує апеляцію до суду щодо вироку його провини у катастрофі Іл-76

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Віктор Назаров, якого засудили до семи років в’язниці у справі про збитий військовий літак Іл-76 над Луганським аеропортом улітку 2014 року, разом із адвокатами готує апеляцію. Про це він сказав в ефірі телеканалу “ZIK”, передає УНН.

“Ми про це зараз пишемо в апеляції,” — сказав він.

“Є звіт, який був відпрацьований Державним національним інститутом авіації ЗСУ. Вони кажуть, що найімовірніше, причиною руйнування літака і його катастрофи стало ураження зенітно-артилерійською зброєю. Це, найімовірніше, була зенітно-артилерійська установка,” — заявив В.Назаров.

Він пояснив чому дозволив політ. Так, на той момент, польоти літаків мали здійснюватися в нічний час, оскільки за таких умов дуже складно прицілитися з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) і з зенітно-артилерійських установок.

Раніше повідомлялося, за словами В.Назарова, що на неконтрольованих районах Донецької та Луганської областей налічується близько 32-33 тис. окупаційних військ.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.

Українські Національні Новини

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