В Африке во время нападения на национальный парк погибли смотрители парка и военные. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Природоохранная организация African Parks проинформировала, что в Западной Африке во время нападения погибли 5 надзирателей парка и 7 солдат.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в национальном парке, когда вооруженная группа атаковала работников парка и военных. Личности исполнителей пока не установлены, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.

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