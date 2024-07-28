Киев • УНН
5 смотрителей парка и 7 солдат погибли в результате нападения вооруженной группы на национальный парк в Западной Африке.
В Африке во время нападения на национальный парк погибли смотрители парка и военные. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
Природоохранная организация African Parks проинформировала, что в Западной Африке во время нападения погибли 5 надзирателей парка и 7 солдат.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в национальном парке, когда вооруженная группа атаковала работников парка и военных. Личности исполнителей пока не установлены, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.
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