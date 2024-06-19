Саммит мира был четким доказательством того, что российская дезинформация о том, что Украину поддерживает только Запад не выдерживает критики. Африка, Азия, Южная Америка были на саммите и они являются частью усилий, чтобы подтолкнуть россию к переговорам. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ведущему программе BBC Hard Talk Стивену Сакуру, передает УНН.

Кулеба отметил, что формат саммита мира с привлечением стран Африки, Азии, Латинской Америки разбил путинский нарратив о том, что Украину поддерживает только Запад, а весь остальной мир на другой стороне.

"Саммит был четким доказательством, что эта российская дезинформация не выдерживает критики. Африка, Азия, Южная Америка были на саммите и они являются частью усилий, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам", - подчеркнул Кулеба.

По мнению Кулебы, попытки россии помешать участию других стран в саммите и ультиматум путина накануне его открытия показали, что в москве восприняли усилия Украины как угрозу российскому видению завершения войны.

Дополнение

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано совместное коммюнике Об основах мира.

Страна Антигуа и Барбуда, которая расположена в восточной части Карибского моря, присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира.