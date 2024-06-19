Африка, Азія, Південна Америка є частиною зусиль, щоб підштовхнути рф до перемовин – Кулеба
Київ • УНН
Мирний саміт за участю країн Африки, Азії та Латинської Америки спростував російську дезінформацію про те, що Україну підтримує тільки захід, оскільки вони об'єднали зусилля, щоб підштовхнути росію до переговорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Саміт миру був чітким доказом, що російська дезінформація про те, що Україну підтримує лише Захід не витримує критики. Африка, Азія, Південна Америка були на саміті й вони є частиною зусиль, щоб підштовхнути росію до перемовин. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому програмі BBC Hard Talk Стівену Сакуру, передає УНН.
Кулеба відзначив, що формат саміту миру із залученням країн Африки, Азії, Латинської Америки розбив путінський наратив про те, що Україну підтримує лише Захід, а весь інший світ на іншому боці.
"Саміт був чітким доказом, що ця російська дезінформація не витримує критики. Африка, Азія, Південна Америка були на саміті й вони є частиною зусиль, щоб підштовхнути росію до перемовин", - наголосив Кулеба.
На думку Кулеби, спроби росії завадити участі інших країн у саміті і ультиматум Путіна напередодні його відкриття показали, що в москві сприйняли зусилля України як загрозу російському баченню завершення війни.
Доповнення
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру.
Країна Антигуа і Барбуда, яка розташована у східній частині Карибського моря, приєдналась до комюніке Глобального саміту миру.