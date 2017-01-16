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В Нацакадемии прокуратуры начали обучение для кандидатов на вакантные должности в органах прокуратуры

В Нацакадемии прокуратуры начали обучение для кандидатов на вакантные должности в органах прокуратуры

Киев • УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, в Национальной академии прокуратуры Украины состоялось открытие обучения для прокуроров, которые успешно прошли тестирование на занятие вакантных должностей прокуроров местных прокуратур. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Академия впервые стала единственным всеукраинским центром проведения конкурсов на вакантные должности в органах прокуратуры.

"Учеными Академии были разработаны новые тестовые задания по основным вопросам национального и международного законодательства, прошли апробацию как в стенах Генеральной прокуратуры Украины, так и в процессе ваших тестов, результаты которых подтвердили высокий уровень их подготовки", - рассказал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

По словам ректора Национальной академии прокуратуры Украины Ивана Присяжнюка, в течение месяца в Академии продлится напряженный учебный процесс.

"В течение месяца вы овладеете принципами организации работы и управления в органах прокуратуры, рассмотрите вопрос процессуального руководства, поддержания публичного обвинения, прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, представительства интересов государства в суде. Темп дисциплин настолько высок, что уже с первых занятий вам стоит серьезно браться за дела", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе реализации реформы органов прокуратуры Украины более двух тысячь кандидатов приняли участие в прохождении тестирования на занятие вакантных должностей в местных прокуратурах. Часть кандидатов, прошедших все испытания, начнут свою деятельность с прохождения месячного обучения в Национальной академии прокуратуры Украины.

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