В Нацакадемії прокуратури розпочали навчання для кандидатів на вакантні посади в органах прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, в Національній академії прокуратури України відбулося відкриття навчання для прокурорів, які успішно пройшли тестування на зайняття вакантних посад прокурорів місцевих прокуратур. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Академія вперше стала єдиним всеукраїнським центром проведення конкурсів на вакантні посади в органах прокуратури.
“Науковцями Академії було розроблено нові тестові завдання з основних питань національного і міжнародного законодавства, які пройшли апробацію як в стінах Генеральної прокуратури України, так і в процесі ваших тестувань, результати яких підтвердили високий рівень їх підготовки”, — розповів перший заступник Генпрокурора Дмитро Сторожук.
За словами ректора Національної академії прокуратури України Івана Присяжнюка, протягом місяця в Академії триватиме напружений навчальний процес.
“Упродовж місяця ви опануєте принципи організації роботи і управління в органах прокуратури, розглянете питання процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення, прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, представництва інтересів держави в суді. Темп дисциплін настільки високий, що вже з перших занять вам варто серйозно братися до справ”, — наголосив він.
Нагадаємо, у ході реалізації реформи органів прокуратури України понад дві тисячі кандидатів взяли участь у проходженні тестування на зайняття вакантних посад в місцевих прокуратурах. Частина кандидатів, які пройшли усі випробування, розпочнуть свою діяльність із проходження місячного навчання в Національній академії прокуратури України.