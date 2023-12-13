В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении
Вместе с тем председатель ВР выразил убеждение, что в сессионном зале найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.
Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ
Росс Левинсон был уволен с должности генерального директора The Arena Group, владельца Sports Illustrated, на фоне скандала вокруг статей, сгенерированных искусственным интеллектом.
Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны
Как указано в документы, чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний.
Позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины: правительство приняло важные решения
Кабинет министров Украины одобрил меры по привлечению 4,5 млн евро грантов на ремонт жилья от МБРР и Международной ассоциации развития, а также дополнительные инициативы по оказанию помощи, которые сейчас реализуются. Премьер-министр Шмыгаль отметил продолжающуюся международную поддержку усилий по восстановлению.
Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован
Ракетный обстрел в Днепровском районе Киева вызвал пожар в поврежденном доме, в результате чего многие люди получили ранения, преимущественно от осколков стекла. Пожар на 7-м этаже был локализован, а 11 взрослых и 4 детей эвакуированы.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки по столице возросло до 12 человек
В результате ракетного обстрела Киева пострадали 12 человек, пятеро из которых госпитализированы, а семерым оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ракетная атака по Киеву: в одной из детских больниц города повыбивало окна
В результате ракетного обстрела киевской детской больницы повреждены окна и вход, никто не пострадал.
Количество пострадавших в следствие атаки по Киеву возросло до семи
Семь человек получили ранения в результате нападения на Киев, пятеро были госпитализированы, а двое получили помощь на месте, сообщил мэр Кличко. Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, вероятно вызванного обломками ракет.
Верховный суд Техаса отменил исключение по абортам
Считается, что это дело стало первым случаем, когда женщина обратилась в суд за разрешением на аборт с тех пор, как Верховный суд США отменил решение "Роу против Уэйда" в прошлом году, предоставив отдельным штатам право контролировать доступ к абортам.
После ракетной атаки спасатели эвакуировали людей из горящего дома
Пожар, вызванный осколками ракет в Днепровском районе Киева, привел к эвакуации 15 человек, в том числе четырех детей; власти оценивают количество жертв, о трех из которых сообщил городской голова.