В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что народные депутаты могут проголосовать во втором чтении законопроект о запрете УПЦ МП в Украине в начале 2024 года. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для "Мы-Украина", передает УНН.

"Мы ожидаем сейчас того, что Комитет должен провести необходимые решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, что где-то этот вопрос может быть решен буквально в начале следующего года", - отметил Стефанчук.

Вместе с тем он выразил убеждение, что в сессионном зале найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.

"В зависимости будет от того, какой текст будет наработан. Вы видели, что в первом чтении поддержка зала была", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Напомним, Верховная Рада на заседании 19 октября проголосовала в первом чтении за проект закона №8371, которым предусмотрен запрет деятельности религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.