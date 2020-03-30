В Минздраве сообщили, как будут лечить больных коронавирусом украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министерство здравоохранения обещает до среды разработать протокол лечения больных коронавирусjv украинцев, в котором обобщит опыт других стран. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.
Он напомнил, что в субботу, 28 марта, министерство обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
“Стандарт оказания медицинской помощи содержит все новые ключевые подходы к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью”, — сказал Ляшко.
Чиновник подчеркнул, что сегодня для лечения коронавирусной болезни другие страны используют различные и неоднозначные препараты. Однако, ВОЗ до сих пор не утвердила ни одного препарата, предназначенного для специфического лечения коронавирусных болезней.
“Поэтому, при Минздраве, при штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создана экспертная группа, которая рассматривает все наработки, которые сегодня есть в Италии, Китае, Франции. И совместно с государственным экспертным центром МЗ ближайшее время, до среды максимум, предложим нашим врачам новые подходы для лечения коронавирусной болезни, с определенным критериям когда и какие препараты можно применять”, — рассказал Ляшко.
Чиновник добавил, что главный принцип врача — не навредить.
“Но спасать жизни — это наша задача. И наши врачи, будут понимать, что нет никаких других вариантов, должны иметь юридические основания использовать лекарственные средства вне протокола лечения”, — сказал Ляшко.
Напомним, в протоколе лечения Италии, например, указано, что пациентам с осложнениями можно назначать препарат от ревматоидного артрита, который хоть и не имеет показаний при коронавирусе, но доказал свою эффективность.