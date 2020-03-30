В МОЗ повідомили, як лікуватимуть хворих на коронавірус українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я обіцяє до середи розробити протокол лікування хворих на коронавірус українців, в якому узагальнить досвід інших країн. Про це у ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.
Він нагадав, що у суботу, 28 березня, міністерство оновило стандарт надання медичної допомоги хворим на коронавірус.
“Стандарт надання медичної допомоги містить всі нові ключові підходи до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою”, — сказав Ляшко.
Чиновник підкреслив, що сьогодні для лікування коронавірусної хвороби інші країни використовують різноманітні і різнопланові препарати. Однак, ВООЗ до цього часу не затвердила жодного препарату, призначеного для специфічного лікування коронавірусних хвороб.
“Тому, при МОЗ, при штабі із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, створено експертну група, яка розглядає всі напрацювання, які сьогодні є в Італії, Китаї, Франції. І спільно з державним експертним центром МОЗ найближчим часом, до середи максимум, запропонуємо нашим лікарям нові підходи для лікування коронавірусної хвороби, з певними критеріями коли і які препарати можна застосовувати”, — розповів Ляшко.
Чиновник додав, що головний принцип лікаря — не нашкодити.
“Але рятувати життя — це наше завдання. І наші лікарі, які будуть розуміти, що немає жодних інших варіантів, повинні мати юридичні підстави використовувати лікарські засоби поза протоколом лікування”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, у протоколі лікування Італії, наприклад, зазначено, що пацієнтам з ускладненнями можна призначати препарат від ревматоїдного артриту, який хоч і не має показань при коронавірусі, проте довів свою ефективність.