Киев • УНН
В москве горит крыша 8-этажного дома на улице Молодежная. Площадь пожара достигает 2000 кв.м, эвакуированы более 30 человек, на месте работают 150 пожарных и 46 единиц техники.
В москве пылает пылает крыша жилой многоэтажки. Площадь пожара достигает 2000 квадратных метров. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Крыша жилой многоэтажки на улице Молодежная сейчас пылает в москве рф. На месте происшествия работают несколько скорых, реанимационные бригады и пожарные.
По данным, сначала загорелась квартира на 7 этаже, после чего огонь перекинулся на чердачное помещение 8-этажного дома. Предварительная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Сейчас площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Дым от пожара видно за несколько километров.
Эвакуированы более 30 человек. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают более 150 пожарных и 46 единиц техники. Рядом, в 200 метрах, находятся Большой Московский цирк и несколько больниц.
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