В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Во время непогоды в Москве два человека погибли, 17 - пострадали, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы работают в оперативном режиме.

В Московском регионе 3 апреля был ветер до 21 м/с, который повалил несколько деревьев на припаркованные машины.

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