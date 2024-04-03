В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

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Взрыв на химическом заводе в Теленгане, Индия, унес жизни по меньшей мере 5 человек и ранил 16, некоторые из них до сих пор находятся под завалами.
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В Крыму зафиксирована военная техника и склады, на которых хранятся припасы для российских войск. Их координаты переданы украинским военным для нанесения возможных ударов.
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Украина рассматривает российскую мобилизацию солдат как исторический шанс сломать российский реваншизм и должна воспользоваться этой возможностью.