В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Этот год поднимает несколько фундаментальных вопросов для отношений между Украиной и НАТО, включая предстоящий саммит в Вашингтоне и другие аспекты сотрудничества, поскольку членство Украины в Альянсе имеет решающее значение для реальной безопасности в Европе, по словам президента Зеленского.