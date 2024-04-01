В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях

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Еще один лесной пожар произошел на Закарпатье на территории Лазещинского лесничества на площади 6 гектаров, к тушению которого было привлечено 125 специалистов и 17 единиц техники.
Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис
На оккупированных россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов, говорится в отчете Центра национального сопротивления.
"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский
Этот год поднимает несколько фундаментальных вопросов для отношений между Украиной и НАТО, включая предстоящий саммит в Вашингтоне и другие аспекты сотрудничества, поскольку членство Украины в Альянсе имеет решающее значение для реальной безопасности в Европе, по словам президента Зеленского.
Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем
Украинские военные сбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" в Черном море 1 апреля 2024 года.
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"
Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.
Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в понедельник на украинском фронте произошло более 60 боевых столкновений, причем наиболее интенсивно россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый фигурант дела
Гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода был арестован как десятый фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в москве по обвинению в передаче денег сообщнику.
В Сопротивлении подтвердил ликвидацию коллаборанта в Старобельске и рассказали детали
Украинские подпольщики ликвидировали коллаборанта в оккупированном Старобельске Луганской области, взорвав его на взрывном устройстве в середине ноября в качестве наказания за сотрудничество с врагом.