В московском аэропорту Внуково ввели план "Ковер": что известно
Киев • УНН
В аэропорту Внуково введен план "Ковер", что привело к задержке рейсов. По данным Baza, это не связано с беспилотниками или другими угрозами, а самолеты перенаправлены в Шереметьево.
В российском аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным Baza, введение плана не связано с беспилотниками или какой-то другой угрозой.
Как сообщают росСМИ, борта направлены в Шереметьево.