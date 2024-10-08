У московському аеропорту Внуково ввели план "Килим": що відомо
Київ • УНН
В аеропорту Внуково введено план "Килим", що призвело до затримки рейсів. За даними Baza, це не пов'язано з безпілотниками чи іншими загрозами, а літаки перенаправлені до Шереметьєво.
В російському аеропорту Внуково ввели план "Килим". Затримано рейси на виліт та на приліт, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
За даними Baza, запровадження плану не пов'язане із безпілотниками чи якоюсь іншою загрозою.
Як повідомляють росЗМІ, борти направлені в Шереметьєво.