В Молдове разоблачили канал нелегальной миграции мужчин из Украины
Киев • УНН
В Молдове раскрыли канал нелегальной миграции украинских мужчин через приднестровский участок границы. Задержан 23-летний молдаванин, который помогал переправлять украинцев в ЕС.
В Молдове разоблачили новую сеть нелегальной миграции мужчин из Украины, члены которой "помогали" украинским призывникам пересекать украинско-молдавскую границу за 10 тысяч долларов США. Об этом со ссылкой на заявление пограничной полиции Молдовы сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что преступная группировка действовала на приднестровском участке молдавско-украинской границы в районе украинского города Кодыма в Одесской области и молдавского села Плопь.
После попадания в Молдову мигрантов передавали другим членам группировки, которые под предлогом "легализации" их пребывания требовали дополнительные вознаграждения и вводили украинских граждан в заблуждение. Позже мигрантов нелегально переправляли в страны ЕС,
В ведомстве добавили, что 13 декабря правоохранители задержали в Кишиневе гражданина Молдовы 23 лет, который является членом преступной группировки. Его задержали на 72 часа, после чего поместили под домашний арест на 30 дней.
Напомним
Пограничники задержали шестерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Каждый из них заплатил переправщику по 15 тысяч долларов за попытку побега.