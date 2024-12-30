В Молдове разоблачили канал нелегальной миграции мужчин из Украины

В Молдове разоблачили новую сеть нелегальной миграции мужчин из Украины, члены которой "помогали" украинским призывникам пересекать украинско-молдавскую границу за 10 тысяч долларов США. Об этом со ссылкой на заявление пограничной полиции Молдовы сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что преступная группировка действовала на приднестровском участке молдавско-украинской границы в районе украинского города Кодыма в Одесской области и молдавского села Плопь.

После попадания в Молдову мигрантов передавали другим членам группировки, которые под предлогом "легализации" их пребывания требовали дополнительные вознаграждения и вводили украинских граждан в заблуждение. Позже мигрантов нелегально переправляли в страны ЕС,