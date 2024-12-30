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У Молдові викрили канал нелегальної міграції чоловіків з України

У Молдові викрили канал нелегальної міграції чоловіків з України

Київ • УНН

 • 23219 перегляди

У Молдові розкрили канал нелегальної міграції українських чоловіків через придністровську ділянку кордону. Затримано 23-річного молдованина, який допомагав переправляти українців до ЄС.

У Молдові викрили нову мережу нелегальної міграції чоловіків з України, члени якої "допомагали" українським призовникам перетинати українсько-молдовський кордон за 10 тисяч доларів США. Про це із посиланням на заяву прикордонної поліції Молдови повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що злочинне угруповання діяло на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону в районі українського міста Кодима на Одещині і молдовського села Плопь.

Після потрапляння у Молдову мігрантів передавали іншим членам угруповання, які під приводом "легалізації" їхнього перебування вимагали додаткові винагороди і вводили українських громадян в оману. Пізніше мігрантів нелегально переправляли до країн ЄС,

- йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що 13 грудня правоохоронці затримали у Кишиневі громадянина Молдови 23 років, який є членом злочинного угруповання. Його затримали на 72 години, після чого помістили під домашній арешт на 30 днів.

Нагадаємо

Прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса. Кожен з них заплатив переправнику по 15 тисяч доларів за спробу втечі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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