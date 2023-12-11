В "МХП-Громаді" рассказали о поддержке медиапроектов в конкурсе бизнес-идей "Роби своє".

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддерживает медиапроекты в конкурсе бизнес-идей "Роби своє". Там убеждены, что местные информационные ресурсы должны стать вдохновляющим примером общественного лидерства, передает УНН.

Детали

К примеру, в Винницкой области "МХП-Громаді" поддержал "Студию детского телевидения "Жмеринка онлайн".

"На новом оборудовании отныне активная молодежь Жмеринской громады будет снимать сюжеты о выдающихся земляках, истории родного края, национальных традициях, интересных фактах об архитектуре и памятниках. Наш вклад в этот проект составил 90 000 грн", - рассказали в благотворительном фонде.

В Черкасской области локальный вещатель Корсунщины и прилегающих к ней громад Радио "На волне Корсуня" получил от "МХП-Громаді" грантовую поддержку в размере 100 000 грн.

"Более 50 тыс. слушателей теперь будут иметь бесперебойный доступ к достоверной информации о событиях в громаде и Украине даже во время блэкаутов. А задача максимум - увеличить количество контента, который станет инструментом противодействия российской пропаганде", - говорится в сообщении.

А газета "Лубенщина" (Полтавская область) благодаря поддержке благотворительного фонда запустит в работу серию инноваций: разработает сайт, обновит соцсети, выпустит авторский календарь, создаст имиджевую фотозону, проведет презентацию издания для партнеров и потенциальных читателей. И даже реализует просветительский флешмоб.

"Роби своє" - конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и тому подобное. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году - 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн. Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто "Роби своє", который реализовал БФ "МХП-Громаді" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.