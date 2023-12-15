В Минцифре рассказали об амбициозных планах по производству микросхем и развитию технологий с ИИ

Украина заявила об амбициях по развитию высокотехнологичных отраслей. В Минцифре готовят проекты с государственной поддержкой для индустрии производства чипов и технологий с искусственным интеллектом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Для победы в войне с россией Украине необходим технологический прорыв. В Минцифре предложили ряд идей, как этого достичь.

Без инноваций, я глубоко убежден, наша победа возможна, но займет гораздо больше времени - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, который также присутствовал на мероприятии.

Федоров, который также является вице-премьер-министром, пообещал изменить политику, чтобы стимулировать развитие технологий. Он отметил, что Украина уже использует искусственный интеллект, чтобы помочь дронам-камикадзе находить цели, а также распознавать лица российских солдат.

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Заместитель Федорова - Валерия Ионан заявила о стремлении Украины войти в 15 лучших стран мира по развитию микроэлектроники и в 30 мировых лидеров по развитию беспилотных транспортных средств.

"Украина достаточно высоко оценивает свои шансы внести свой вклад в амбициозную цель Европейского Союза получить 20% мирового рынка полупроводников (до 2030 года)", - сказала она.

Ионан также рассказала об амбициях Украины в производстве микросхем. В Министерстве провели оценку общей стоимости такого предприятия. И по их расчетам фабрика, которая будет производить 50 000 микросхем в год, обойдется Украине в 5-10 миллиардов долларов. Ионан также назвала потенциальную дату начала строительства этой фабрики - в 2025 году и отметила, что для достижения производственных мощностей ей понадобится три года.

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Мощности по производству чипов часто являются непомерно дорогими, поскольку машины, которые используют передовые технологии для гравировки архитектуры чипа на кремний, стоят десятки миллионов кремний, стоят десятки миллионов долларов за штуку.

Федоров признал, что государственных денег на такие амбициозные проекты крайне мало, поэтому министерство сначала будет предлагать неденежную поддержку таким проектам, и искать инвесторов.

"Конечно, для производства чипов нужна помощь государства, потому что его (чиповое) сложно аккумулировать. Конечно, это должна быть частная инициатива... но нужна и помощь государства".