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В Минобразования рассказали, как будут обновлять программы 5-9 классов

В Минобразования рассказали, как будут обновлять программы 5-9 классов

Киев • УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Министерстве образования и науки представили алгоритм обновления программ 5-9 классов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобразования.

В ведомстве отмечают, что одной из приоритетных задач реформы школы определено обновление учебных программ и введения компетентностного подхода. Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали весь смысл образования и делали его прикладным к жизни.

"В связи с этим стоит задача посмотреть на действующие программы для 5-9 классов с точки зрения компетентностного подхода, а также на их соответствие возрастным особенностям учащихся. Сделать это нужно уже сегодня, потому что к тому времени, как будут созданы и введены новые образовательные стандарты, учителя должны использовать современные методики и подходы в обучении ", - говорится в сообщении.

Министерство образования и науки Украины представило следующий алгоритм обновления программ 5-9 классов:

До 7 февраля будет сформирована группа модераторов для онлайн обсуждений программ на платформе EdEra и рабочие группы по обновлению программ по предметам
9 февраля состоится совещание с участием Министра образования и науки для модераторов и руководителей рабочих групп.
13 февраля действующие учебные программы размещаются на платформе EdEra для общего обсуждения, где все желающие, авторизовавшись, смогут высказать свои предложения и представить предложения по их модернизации.
С 13 февраля по 24 февраля продлится первая сессия онлайн обсуждения.
С 28 февраля по 7 марта пройдет работа над программами в рабочих группах с участием модераторов.
15 марта по 22 марта 2017 года продлится вторая сессия онлайн обсуждения обновленных программ.
С 30 марта по 8 апреля рабочие группы совместно с модераторами будут дорабатывать программы.
С 8 апреля по 25 апреля 2017 года продлится экспертное обсуждение обновленных программ
В начале мая 2017года  доработаные программы будут представлены на заседании Коллегии МОН.

Украинские Национальные Новости

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