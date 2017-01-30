В Міносвіти розповіли, як оновлюватимуть програми 5-9 класів

У відомстві зазначають, що одним із пріоритетних завдань реформи школи визначено оновлення навчальних програм і запровадження компетентнісного підходу. Школа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, а програми мають бути сформовані таким чином, щоб основні компетенції пронизували увесь зміст освіти і робили його прикладним до життя.

"У зв’язку з цим постає завдання подивитися на чинні програми для 5-9 класів під кутом зору компетентнісного підходу, а також щодо їх відповідності віковим особливостям учнів. Зробити це потрібно вже сьогодні, тому що до того часу, як будуть створені й запроваджені нові освітні стандарти, вчителі мають використовувати сучасні методики та підходи у навчанні", - йдеться в повідомленні.

Міністерство освіти і науки України представило наступний алгоритм оновлення програм 5-9 класів:

До 7 лютого буде сформовано групу модераторів для онлайн обговорень програм на платформі EdEra та робочі груп з оновлення програм за предметами

9 лютого відбудеться нарада за участю Міністра освіти і науки для модераторів та керівників робочих груп.

13 лютого чинні навчальні програми розміщуються на платформі EdEra для загального обговорення, де всі бажаючі, авторизувавшись, зможуть висловити свої пропозиції та надати пропозиції щодо їх модернізації.

З 13 лютого по 24 лютого триватиме перша сесія онлайн обговорення.

З 28 лютого по 7 березня відбуватиметься робота над програмами у робочих групах за участі модераторів.

15 березня по 22 березня 2017 триватиме друга сесія онлайн обговорення оновлених програм.

З 30 березня по 8 квітня робочі групи спільно з модераторами допрацьовуватимуть програми.

З 8 квітня по 25 квітня 2017 р. триватиме експертне обговорення оновлених програм

На початку травня 2017 р. доопрацьовані програм будуть представлені на засіданні Колегії МОН.