Министерство обороны Украины утвердило объемы оказания домедицинской помощи для различных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности государства, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

Детали

По данным ведомства, указанные объемы определяют объем домедицинской помощи, которую оказывают военнослужащие и сотрудники сил безопасности и обороны во время ведения боевых действий, выполнения боевых и специальных задач, осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороны, а также подготовки составляющих Сил безопасности и обороны к применению по назначению.

«Установление объемов домедицинской помощи - это крайне важный шаг, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций. Документ проработан с Генштабом, представителями видов, отдельных родов войск (сил), а также других составляющих Сил обороны и безопасности. Сейчас имеем систему, которая аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО. Это позволит сохранить жизнь и здоровье наших защитников на фронте и повысить качество подготовки по тактической медицине», - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Документ определяет разделение домедицинской помощи на четыре уровня и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Также содержится перечень лекарственных средств, применяемых для оказания помощи пострадавшим.

«Установлен базовый нормативный фундамент, на котором будем выстраивать современную и эффективную систему для сохранения жизни и здоровья военнослужащих на передовой. Объемы оказания домедицинской помощи позволят нам разработать единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине», - добавила руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.

Добавим

Новые нормы введены приказом Министерства обороны Украины № 436 от 29 июня 2024 года и зарегистрированы Министерством юстиции 19 июля 2024 года.