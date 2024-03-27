В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

В Минобороны Украины создали новое структурное подразделение - Департамент планирования тылового обеспечения. Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Департамент будет формировать долгосрочные планы закупок для войска - продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

Мы осознаем, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача Департамента - формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность - когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ. Ранее такой подход влиял и на качество, и на цену товара. Поэтому вновь созданный Департамент должен частично решить этот вопрос отметил Виталий Половенко, заместитель министра обороны.

Департамент будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг - для удовлетворения полученных от Командования сил логистики потребностей.

Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторить цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".

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