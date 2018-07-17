В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе военного
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате боевых действий 16 июля получил ранения один наш защитник. Военнослужащему оказывается необходимая помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.
Всего в течение суток было зафиксировано 19 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 3 обстрела на Луганском направлении и 16 - на Донецком.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что с президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на Донбассе согласовывался 15 раз. Последний раз было объявлено "хлебное перемирие" с 1 июля этого года.