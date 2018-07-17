В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненого на Донбассе военного

"В результате боевых действий 16 июля получил ранения один наш защитник. Военнослужащему оказывается необходимая помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.



Всего в течение суток было зафиксировано 19 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Из них 3 обстрела на Луганском направлении и 16 - на Донецком.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что с президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на Донбассе согласовывался 15 раз. Последний раз было объявлено "хлебное перемирие" с 1 июля этого года.



