В Міноборони розказали про стан здоров'я пораненого на Донбасі військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовий отримав поранення, стан його здоров'я задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій 16 липня отримав поранення один наш захисник. Військовослужбовцю надається необхідна допомога у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом доби було зафіксовано 19 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. З них 3 обстріли на Луганському напрямку та 16 – на Донецькому.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомляв, що з президентом Росії Володимиром Путіним режим припинення вогню на Донбасі погоджувався 15 разів. Останній раз було оголошено "хлібне перемир'я" з 1 липня цього року.