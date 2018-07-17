В Міноборони розказали про стан здоров'я пораненого на Донбасі військового

"Внаслідок бойових дій 16 липня отримав поранення один наш захисник. Військовослужбовцю надається необхідна допомога у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - повідомив Гуцуляк.



Загалом протягом доби було зафіксовано 19 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. З них 3 обстріли на Луганському напрямку та 16 – на Донецькому.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомляв, що з президентом Росії Володимиром Путіним режим припинення вогню на Донбасі погоджувався 15 разів. Останній раз було оголошено "хлібне перемир'я" з 1 липня цього року.



