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В Минобороны назвали приоритетные направления реформы на 2020 год

В Минобороны назвали приоритетные направления реформы на 2020 год

Киев  •  УНН

 • 10920 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины назвали приоритетные направления реформы на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Министерстве обороны назвали 11 направлений реформы на период 2019-2020 годов, приоритетными являются: стратегия обороны, безопасность черноморского региона, внедрение стандартов НАТО, вооружение и инновационные технологии, развитие инфраструктуры, профессионализация и защиту, обеспечение жильем, реформа оборонных закупок, электронный документооборот, система территориальной обороны, предупреждения, выявления и противодействие коррупции.

В своем вступительном слове Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в частности, отметил, что оборонная реформа является приоритетом как для военного ведомства, и для Вооруженных Сил, а развитие способностей и повышение боеспособности Украинской подразделений - это предпосылка для обеспечения безопасности страны.

"Мы знаем, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в серьезном реформировании. Мы многое изменить. Но этого не сделаешь без четких дорожных карт, без определения приоритетов, а также без того, чтобы выделить основное. То есть то, на чем следует сосредоточить основные усилия - труд людей, средства, технику, и самое главное - время. а дальше, уже по каждому из приоритетов разработать соответствующие планы и дорожные карты, довести их до общественности и государственным органам, а затем выполнять их, ежемесячно отчитываясь, каким образом и куда мы идем , как мы достигаем целей, которые ставили перед собой ", - сказал Андрей Загороднюк.

Он добавил, что пять главных направлений деятельности Минобороны, которые были заложены в программе правительства, является основной составляющей этих одиннадцати приоритетов.

"То, что мы озвучили на Правительстве - это главные задачи, которые разбиты на более детальные и конкретизированы части. Далее, начиная со следующей недели мы будем проводить брифинги, во время которых более подробно говорить о дорожные карты и цели каждого из этих одиннадцати направлений. Это , в частности, оборонные закупки, стратегическое планирование, развитие способностей, обеспечения вооружением и военной техникой, вопросы социальной защиты и т.д. ", - сказал Андрей Загороднюк.

Министр добавил также, что прежде всего речь пойдет о том, как руководство оборонного ведомства видит коренную реформу системы закупок, заложенную в соответствующем законопроекти, который был рассмотрен Верховной Радой Украины в первом чтении.

Напомним, в ГПУ рассказали, как происходила закупка бракованных бронежилетах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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