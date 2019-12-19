В ГПУ розповіли, як відбувалася закупка бракованих бронежилетів

ukru
08:36 • 99688 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 101756 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 115725 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 115833 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 124728 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 169917 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268121 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262049 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255267 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236426 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
22 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 117846 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 103120 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 103097 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 41882 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 55081 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 99695 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 115725 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 115833 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 103097 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 117846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 14171 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 41882 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104305 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 64572 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149421 перегляди
Актуальне
В ГПУ розповіли, як відбувалася закупка бракованих бронежилетів

В ГПУ розповіли, як відбувалася закупка бракованих бронежилетів

Київ • УНН

 • 13212 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України розповіла, як відбувалася закупка 11 тисяч неякісних бронежилетів, для потреб Збройних Сил України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ у Facebook.

Так, в ГПУ розповіли 7 фактів з історії про закупку неякісних бронежилетів для ЗСУ за версією слідства.

Факт перший. В 2017 році начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України підписав з ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" угоду про передачу майнових прав на технічні умови на бронежилети "Корсар М3" Міністерству (тобто Міністерство мало можливість міняти технічні умови під конкретні потреби армії). Вже У 2018 році на усну вказівку одного із заступників Міністра оборони без вивчення потреби армії вирішили закупити 20 тис бронежилетів для потреб ЗСУ за спрощеною процедурою. Технічні умови на бронежилети були від 2003 року та передбачали балістичний захист для ведення бойових дій в умовах теплої бездощової погоди, використання цих бронежилетів за умов дощової погоди не передбачалось.

Факт другий. Проте при замовленні в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані зазначили бронежилети моделі зі зміненою назвою "Корсар М3с", які взагалі не випробовували і які не стояли на озброєнні в ЗСУ. При поставці бронежилетів посадові особи прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли Міністру оборони про ситуацію, коли дізнались про вади в бронежилетах. Про недоліки поставленого захисного спорядження 23 квітня 2019 року начальник відділу говорить своєму керівнику - начальнику головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони. Також вони говорять, що публікації в ЗМІ та мережі Інтернет (зокрема допис Олександра Довгого) з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що мова йде саме про ці бронежилети та їх вади.

Факт третій. Посадовці Міністерства оборони України вирішили негласно випробувати бронежилети “Корсар 3Мс”, коли інформація про їхню неналежну якість почала поширюватись. Це випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і виявили, що при дощуванні бронежилети пробиваються.

Факт четвертий. Підозрювані особи за день до пресконференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. На цей момент для потреб ЗСУ вже було прийнято 4 тис бронежилетів "Корсар М3с" і підозрювані усвідомлювали вади бронежилетів та небезпеку їх використання військовими.

Факт п’ятий. 7 червня 2019 року засновник ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з присвоєнням чергового військового звання генерал-майора. Торкаючись проблеми бронежилетів, він зазначає, що обробить решту бронежилетів, які залишилось поставити, водовідштовхувачем. Це свідчить, що він знав про вади бронежилетів та спроби виправити ситуацію. Це ймовірно і було зроблено, оскільки бронежилети з решти партій при дослідженні з методом дощування не пробивались, однак при їхньому попередньому замочуванні у воді на нетривалий час під час випробувань утворювались наскрізні проходження. На цей момент до ЗСУ було вже поставлено 9 тис бронежилетів.

Факт шостий. Судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що за умови дощування поставлені бронежилети "Корсар М3с" (11 тис) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилету 4 класу і правоохоронні органи прийняли рішення про затримання та повідомлення про підозри причетним до цієї закупівлі.

Факт сьомий. 5 листопада 2019 року повідомлено про підозру п’ятьом посадовим особам Міністерства оборони України у бездіяльності військової влади, вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а за два тижні повідомили про підозру у вчиненні шахрайства засновнику ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.80
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,605.90
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01