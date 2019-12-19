В ГПУ розповіли, як відбувалася закупка бракованих бронежилетів

Так, в ГПУ розповіли 7 фактів з історії про закупку неякісних бронежилетів для ЗСУ за версією слідства.

Факт перший. В 2017 році начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України підписав з ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" угоду про передачу майнових прав на технічні умови на бронежилети "Корсар М3" Міністерству (тобто Міністерство мало можливість міняти технічні умови під конкретні потреби армії). Вже У 2018 році на усну вказівку одного із заступників Міністра оборони без вивчення потреби армії вирішили закупити 20 тис бронежилетів для потреб ЗСУ за спрощеною процедурою. Технічні умови на бронежилети були від 2003 року та передбачали балістичний захист для ведення бойових дій в умовах теплої бездощової погоди, використання цих бронежилетів за умов дощової погоди не передбачалось.

Факт другий. Проте при замовленні в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані зазначили бронежилети моделі зі зміненою назвою "Корсар М3с", які взагалі не випробовували і які не стояли на озброєнні в ЗСУ. При поставці бронежилетів посадові особи прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли Міністру оборони про ситуацію, коли дізнались про вади в бронежилетах. Про недоліки поставленого захисного спорядження 23 квітня 2019 року начальник відділу говорить своєму керівнику - начальнику головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони. Також вони говорять, що публікації в ЗМІ та мережі Інтернет (зокрема допис Олександра Довгого) з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що мова йде саме про ці бронежилети та їх вади.

Факт третій. Посадовці Міністерства оборони України вирішили негласно випробувати бронежилети “Корсар 3Мс”, коли інформація про їхню неналежну якість почала поширюватись. Це випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і виявили, що при дощуванні бронежилети пробиваються.

Факт четвертий. Підозрювані особи за день до пресконференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. На цей момент для потреб ЗСУ вже було прийнято 4 тис бронежилетів "Корсар М3с" і підозрювані усвідомлювали вади бронежилетів та небезпеку їх використання військовими.

Факт п’ятий. 7 червня 2019 року засновник ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з присвоєнням чергового військового звання генерал-майора. Торкаючись проблеми бронежилетів, він зазначає, що обробить решту бронежилетів, які залишилось поставити, водовідштовхувачем. Це свідчить, що він знав про вади бронежилетів та спроби виправити ситуацію. Це ймовірно і було зроблено, оскільки бронежилети з решти партій при дослідженні з методом дощування не пробивались, однак при їхньому попередньому замочуванні у воді на нетривалий час під час випробувань утворювались наскрізні проходження. На цей момент до ЗСУ було вже поставлено 9 тис бронежилетів.

Факт шостий. Судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що за умови дощування поставлені бронежилети "Корсар М3с" (11 тис) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилету 4 класу і правоохоронні органи прийняли рішення про затримання та повідомлення про підозри причетним до цієї закупівлі.

Факт сьомий. 5 листопада 2019 року повідомлено про підозру п’ятьом посадовим особам Міністерства оборони України у бездіяльності військової влади, вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а за два тижні повідомили про підозру у вчиненні шахрайства засновнику ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.