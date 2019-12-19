В ГПУ рассказали, как происходила закупка бракованных бронежилетов

Так, в ГПУ рассказали 7 фактов из истории о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по версии следствия.

Факт первый. В 2017 году начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины подписал с ООО "Научное производственное предприятие" ТЕМП-3000 "соглашение о передаче имущественных прав на технические условия на бронежилеты "Корсар М3" Министерству (т.е. Министерство имело возможность менять технические условия под конкретные потребности армии). Уже в 2018 году на устное указание одного из заместителей Министра обороны без изучения потребностей армии решили закупить 20 тыс бронежилетов для нужд ВСУ по упрощенной процедуре. Технические условия на бронежилеты были с 2003 года и предусматривали баллистическую защиту для ведения боевых действий в условиях теплой бездождевой погоды, использование этих бронежилетов в условиях дождливой погоды не предусматривалось.

Факт второй. Однако при заказе в тендерной документации и договоре с поставщиком подозреваемые отметили бронежилеты модели с измененным названием "Корсар м3с", которые вообще не испытывали и которые не стояли на вооружении в ВСУ. При поставке бронежилетов должностные лица приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили Министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах. О недостатках поставленного защитного снаряжения 23 апреля 2019 года начальник отдела говорит своему руководителю - начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны. Также они говорят, что публикации в СМИ и сети Интернет (в том числе сообщение Александра Довгого) с критикой поставленных бронежилетов правдивы. То есть подозреваемые осведомлены, что речь идет именно об этих бронежилетах и их недостатках.

Факт третий. Чиновники Министерства обороны Украины решили негласно испытать бронежилеты "Корсар 3мс", когда информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться. Это испытание неофициально провели 24 апреля 2019 года в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и обнаружили, что при дождевании бронежилеты пробиваются.

Факт четвертый. Подозреваемые лица за день до пресс-конференции, 23 апреля 2019 года, обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о том, что бронежилеты некачественные. На данный момент для нужд ВСУ уже было принято 4 тыс бронежилетов "Корсар м3с" и подозреваемые осознавали недостатки бронежилетов и опасность их использования военными.

Факт пятый. 7 июня 2019 года основатель ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" пришел поздравить подозреваемого начальника главного управления с присвоением очередного воинского звания генерал-майора. Касаясь проблемы бронежилетов, он отмечает, что обработает остальные бронежилеты, которые осталось поставить, водоотштовхователем. Это свидетельствует, что он знал о недостатках бронежилетов и попытке исправить ситуацию. Это вероятно и было сделано, поскольку бронежилеты из оставшихся партий при исследовании с методом дождевания не пробивались, однако при их последующим замачивании в воде на непродолжительное время во время испытаний создавались сквозные прохождения. На данный момент в ВСУ было уже поставлено 9 тыс бронежилетов.

Факт шестой. Судебная баллистическая экспертиза от 30 октября 2019 года установила, что при дождевании поставлены бронежилеты "Корсар м3с" (11 тыс) не выдерживают заявленной баллистической стойкости бронежилета 4 класса и правоохранительные органы приняли решение о задержании и сообщении о подозрениях причастных к этой закупке.

Факт седьмой. 5 ноября 2019 года сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины в бездеятельности военной власти, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а через две недели сообщили о подозрении в совершении мошенничества основателю ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". Продолжаются следственные действия.

Напомним, Генпрокуратурой сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, которое привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.