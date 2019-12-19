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В Міноборони назвали пріоритетні напрямки реформи на 2020 рік

В Міноборони назвали пріоритетні напрямки реформи на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Міністерстві оборони та Збройних Силах України назвали пріоритетні напрямки реформи на 2020 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

В Міністерстві оборони назвали 11 напрямків реформи на період 2019-2020 років, пріоритетними є: стратегія оборони, безпека чорноморського регіону, впровадження стандартів НАТО, озброєння та інноваційні технології, розбудова інфраструктури, професіоналізація та захист, забезпечення житлом, реформа оборонних закупівель, електронний документообіг, система територіальної оборони, запобігання, виявлення і протидія корупції.

У своєму вступному слові Міністр оборони України Андрій Загороднюк, зокрема, зазначив, що оборонна реформа є пріоритетом як для військового відомства, і для Збройних Сил, а розбудова спроможностей і підвищення боєздатності Українських підрозділів — це передумова для забезпечення безпеки країни.

"Ми знаємо, що Збройні Сили України потребують серйозного реформування. Ми маємо багато чого змінити. Але цього не зробиш без чітких дорожніх карт, без визначення пріоритетів, а також без того, аби виокремити основне. Тобто те, на чому слід зосередити основні зусилля — працю людей, кошти, техніку, і найголовніше — час. А далі, вже по кожному з пріоритетів розробити відповідні плани і дорожні карти, довести їх до громадськості та до державних органів, а згодом виконувати їх, щомісяця звітуючи, яким чином і куди ми йдемо, як ми досягаємо цілей, які ставили перед собою", - сказав Андрій Загороднюк.

Він додав, що п’ять головних напрямків діяльності Міноборони, які були закладені у програмі Уряду, є основною складовою цих одинадцяти пріоритетів.

"Те, що ми озвучили на Уряді — це найголовніші завдання, які розбиті на більш детальні та конкретизовані частини. Далі, починаючи з наступного тижня ми проводитимемо брифінги, під час яких більш детально говоритимемо про дорожні карти і цілі кожного з цих одинадцяти напрямків. Це, зокрема, оборонні закупівлі, стратегічне планування, розбудова спроможностей, забезпечення озброєнням та військовою технікою, питання соціального захисту тощо", - сказав Андрій Загороднюк.

Міністр додав також, що передусім йтиметься про те, як керівництво оборонного відомства бачить докорінну реформу системи закупівель, закладену у відповідному законопроєкті, який було розглянуто Верховною Радою України у першому читанні.

Нагадаємо, в ГПУ розповіли, як відбувалася закупка бракованих бронежелетів.

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