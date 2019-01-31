В Минэкономразвития назвали перспективные для Украины экспортные рынки

"27 декабря 2017 года правительство Украины приняло Экспортную стратегию на 2017-2021 годы. В рамках экспортной стратегии был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднено из-за политической ситуации. В частности были определены топ-20 рынков (не считая страны ЕС), которые, при условии выбора правильных форм и инструментов работы с ними, способны показать довольно быстрые результаты", - отметили в пресс-службе.



По данным МЭРТа, это Канада, США, Египет, Индия, Беларусь, Турция, Грузия, Молдова, Таиланд, Индонезия, Израиль, ОАЭ, Филиппины, Саудовская Аравия, Китай, Ливан, Нигерия, Япония, Швейцария, Бангладеш.



Напомним, дата завершения переговоров с Турцией по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) остается неопределенной из-за жесткой позиции турецкого правительства по отдельным позициям.



В результате подписания соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Израилем украинский экспорт в эту страну вырастет минимум на 63500000 долларов. Об этом сообщила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласого.