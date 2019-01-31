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В Мінекономрозвитку назвали перспективні для України експортні ринки

В Мінекономрозвитку назвали перспективні для України експортні ринки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі визначили топ-20 зовнішніх ринків (не враховуючи країни ЄС), перспективних з точки зору розвитку експорту. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповіді на запит кореспондента УНН.

"27 грудня 2017 року уряд України ухвалив Експортну стратегію на 2017-2021 роки. У рамках Експортної стратегії було затверджено перелік нових перспективних ринків, які зможуть замінити традиційні експортні ринки, доступ на які ускладнено через політичну ситуацію. Зокрема було визначено топ-20 ринків (не враховуючи країни ЄС), які, за умови вибору правильних форм і інструментів роботи з ними, здатні показати досить швидкі результати", - зазначили у прес-службі.

За даними МЕРТу, це Канада, США, Єгипет, Індія, Білорусь, Туреччина, Грузія, Молдова, Таїланд, Індонезія, Ізраїль, ОАЕ, Філіппіни, Саудівська Аравія, Китай, Ліван, Нігерія, Японія, Швейцарія, Бангладеш.

Нагадаємо, дата завершення переговорів із Туреччиною щодо угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) залишається невизначеною через жорстку позицію турецького уряду по окремих позиціях.

Внаслідок підписання угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем український експорт до цієї країни зросте мінімум на 63,5 млн доларів. Про це повідомила радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа.

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