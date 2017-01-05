В Николаеве открыли пункты обогрева и выдачи горячего питания и одежды
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Городские власти, готовясь к снегопаду в Рождественскую ночь, открыли в Николаеве пункты обогрева и выдачи горячего питания и одежды. Об этом УНН сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.
Как стало известно, с целью недопущения гибели людей от переохлаждения, в городе действуют 2 пункта обогрева и ночлега - в Центре реинтеграции бездомных граждан на ул. Круговой, 47 и в бомбоубежище возле дома быта "Юбилейный".
Также в каждом районе города открыты пункты горячего питания и выдачи теплой одежды (Заводской район ул. Кузнецкая, 1; Ингульский район ул. 12-я Продольная, 50-А и ул. Круговая, 47; Корабельный район ул. Металлургов, 8; Центральный район ул. Шевченко, 19-А).
Напомним, в связи с колебанием температурных показателей, стабильно низкими температурами в ночное время и ожидаемым ухудшением погоды на Рождество, спасателями на территории Николаевской области открыто 251 стационарный пункт обогрева.