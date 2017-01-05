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В Миколаєві відкрили пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу

В Миколаєві відкрили пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу

Київ • УНН

 • 7052 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу. Про це УНН повідомили в департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Як стало відомо, з метою недопущення загибелі людей від переохолодження, в місті діють 2 пункти обігріву та ночівлі - у Центрі реінтеграції бездомних громадян по вул.Круговій, 47 і у бомбосховищі біля будинку побуту "Ювілейний".

Також в кожному районі міста відкриті пункти гарячого харчування та видачі теплого одягу (Заводський район вул. Кузнецька, 1; Інгульський район вул. 12 Поздовжня, 50-А та вул. Кругова, 47; Корабельний район вул. Металургів, 8; Центральний район вул. Шевченка, 19-А).

Нагадаємо, у зв’язку із коливанням температурних показників, стабільно низькими температурами у нічний час та очікуваним погіршенням погоди на Різдво, рятувальниками на території Миколаївської області відкрито 251 стаціонарний пункт обігріву.

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