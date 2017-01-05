В Миколаєві відкрили пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу. Про це УНН повідомили в департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.
Як стало відомо, з метою недопущення загибелі людей від переохолодження, в місті діють 2 пункти обігріву та ночівлі - у Центрі реінтеграції бездомних громадян по вул.Круговій, 47 і у бомбосховищі біля будинку побуту "Ювілейний".
Також в кожному районі міста відкриті пункти гарячого харчування та видачі теплого одягу (Заводський район вул. Кузнецька, 1; Інгульський район вул. 12 Поздовжня, 50-А та вул. Кругова, 47; Корабельний район вул. Металургів, 8; Центральний район вул. Шевченка, 19-А).
Нагадаємо, у зв’язку із коливанням температурних показників, стабільно низькими температурами у нічний час та очікуваним погіршенням погоди на Різдво, рятувальниками на території Миколаївської області відкрито 251 стаціонарний пункт обігріву.