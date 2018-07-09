В МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами

В частности, необходимо проверить:

• Квитанцию ​​об оплате тура или фискальный чек;

• Имеет ли оператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития www.me.gov.ua в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность - лицензионный реестр")

• Соответствуют ли даты вылета и прилета заявленным в договоре;

• ли прописан в договоре трансфер из аэропорта до отеля в обоих направлениях (в случае заявления такого услуги);

• Соответствует "звездность" отеля заявленной в договоре;

• ли оформлен индивидуальный страховой полис;

• Какие сроки отказа от тура и условия возврата.



Кроме того, в путешествие нужно взять с собой:

• копию договора на туристическое обслуживание;

• оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

• контакты туроператора (турагента)

• контакты дипломатического учреждения Украины в стране, в которой вы путешествуете.



В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, необходимо обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, предоставив фото, - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание; расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное.



Напомним, Министерство инфраструктуры Украины разработает рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов.



