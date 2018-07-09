В МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108077 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129259 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136437 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172396 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154296 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141805 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130532 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами

В МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Для того, чтобы избежать проблем с туроператорами во время отпуска, необходимо проверить наличие всех документов туроператора и внимательно прочитать договор. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

В частности, необходимо проверить:
• Квитанцию ​​об оплате тура или фискальный чек;
• Имеет ли оператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития www.me.gov.ua в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность - лицензионный реестр")
• Соответствуют ли даты вылета и прилета заявленным в договоре;
• ли прописан в договоре трансфер из аэропорта до отеля в обоих направлениях (в случае заявления такого услуги);
• Соответствует "звездность" отеля заявленной в договоре;
• ли оформлен индивидуальный страховой полис;
• Какие сроки отказа от тура и условия возврата.

Кроме того, в путешествие нужно взять с собой:
• копию договора на туристическое обслуживание;
• оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
• контакты туроператора (турагента)
• контакты дипломатического учреждения Украины  в стране, в которой вы путешествуете.

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, необходимо обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, предоставив фото, - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание; расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины разработает рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов.

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