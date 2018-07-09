В МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Для того, чтобы избежать проблем с туроператорами во время отпуска, необходимо проверить наличие всех документов туроператора и внимательно прочитать договор. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, передает УНН.
В частности, необходимо проверить:
• Квитанцию об оплате тура или фискальный чек;
• Имеет ли оператор действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития www.me.gov.ua в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность - лицензионный реестр")
• Соответствуют ли даты вылета и прилета заявленным в договоре;
• ли прописан в договоре трансфер из аэропорта до отеля в обоих направлениях (в случае заявления такого услуги);
• Соответствует "звездность" отеля заявленной в договоре;
• ли оформлен индивидуальный страховой полис;
• Какие сроки отказа от тура и условия возврата.
Кроме того, в путешествие нужно взять с собой:
• копию договора на туристическое обслуживание;
• оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
• контакты туроператора (турагента)
• контакты дипломатического учреждения Украины в стране, в которой вы путешествуете.
В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, необходимо обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, предоставив фото, - видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание; расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины разработает рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов.