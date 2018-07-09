В МЕРТ розказали, як уникнути проблем з туроператорами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Для того, щоб уникнути проблем з туроператорами під час відпустки, необхідно перевірити наявність всіх документів туроператора та уважно прочитати договір. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, передає УНН.
Зокрема, необхідно перевірити:
• Квитанцію про оплату туру або фіскальний чек;
• Чи має оператор чинні ліцензію та фінансове забезпечення (актуальна інформація доступна на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua у розділі “Діяльність-Туризм-Туроператорська діяльність - Ліцензійний реєстр”);
• Чи відповідають дати вильоту та прильоту заявленим у договорі;
• Чи прописаний у договорі трансфер з аеропорту до готелю в обох напрямках (у разі заявлення такої послуги);
• Чи відповідає “зірковість” готелю заявленій в договорі;
• Чи оформлений індивідуальний страховий поліс;
• Які строки відмови від туру та умови повернення коштів.
Крім того, в подорож треба взяти з собою:
• копію договору на туристичне обслуговування;
• оригінал страхового поліса на медичне обслуговування та від нещасного випадку;
• контакти туроператора (турагента);
• контакти дипломатичної установи України в країні, до якої ви подорожуєте.
У разі, якщо туроператор не надав заявлені послуги, необхідно звернутись зі скаргою до Держпродспоживслужби, надавши: фото, - відео матеріали, копію договору на туристичне обслуговування; розрахункові квитанції понесених витрат тощо.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розробить рейтинг українських авіакомпаній та туристичних операторів.