В МЕРТ розказали, як уникнути проблем з туроператорами

Зокрема, необхідно перевірити:

• Квитанцію про оплату туру або фіскальний чек;

• Чи має оператор чинні ліцензію та фінансове забезпечення (актуальна інформація доступна на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua у розділі “Діяльність-Туризм-Туроператорська діяльність - Ліцензійний реєстр”);

• Чи відповідають дати вильоту та прильоту заявленим у договорі;

• Чи прописаний у договорі трансфер з аеропорту до готелю в обох напрямках (у разі заявлення такої послуги);

• Чи відповідає “зірковість” готелю заявленій в договорі;

• Чи оформлений індивідуальний страховий поліс;

• Які строки відмови від туру та умови повернення коштів.



Крім того, в подорож треба взяти з собою:

• копію договору на туристичне обслуговування;

• оригінал страхового поліса на медичне обслуговування та від нещасного випадку;

• контакти туроператора (турагента);

• контакти дипломатичної установи України в країні, до якої ви подорожуєте.



У разі, якщо туроператор не надав заявлені послуги, необхідно звернутись зі скаргою до Держпродспоживслужби, надавши: фото, - відео матеріали, копію договору на туристичне обслуговування; розрахункові квитанції понесених витрат тощо.



Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розробить рейтинг українських авіакомпаній та туристичних операторів.



