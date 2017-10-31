В сети появилось фото обстрелянного автомобиля Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В сети появилось первое фото автомобиля, в котором расстреляли добровольца АТО Амину Окуеву. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Ротан Крымский, передает УНН.
"Стрельба велась дело. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - говорится в заметке к фото.
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Напомним, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль. Были убиты Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев, главы международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева, который присоединился к АТО.