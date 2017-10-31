У мережі з'явилося фото обстріляного автомобіля Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У мережі з'явилося перше фото автомобіля, в якому розстріляли добровольця АТО Аміни Окуєвої. Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував користувач Ротан Кримський, передає УНН.
"Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - йдеться в дописі до фото.
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Нагадаємо, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва, очільника міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, який долучився до АТО.